شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تطوير شامل لمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر ‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ أعمال تطوير شامل لمنطقة الحصري بالمدينة، وتنفيذ عدة حملات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والإشغالات والتعديات الموجودة بالمنطقة.

وقال رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد: إنه «شملت أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة الحصري، تخصيص ساحات انتظار للسيارات، وإعادة تشكيل البردورات والأرصفة، وتعديل مداخل ومخارج مول الأمريكية، بما يتناسب مع حاجة المواطنين، وكذا تخصيص أماكن لعبور ذوى الاحتياجات الخاصة، وتصميم لوحات إرشادية وتوضيحية للتعرف على اتجاهات السير، وربط الطرق الداخلية بالمنطقة بالمحور المركزي، لتخفيف الكثافات المرورية عن المنطقة، بالإضافة لتوسعة الطرق، وخلق مناطق ترفيهية للمواطنين».