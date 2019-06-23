شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيرو يتفقد معالم «كاتدرائية الاسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور بول باريديس بورتيلا سفير دولة بيرو بمصر زيارة تفقدية إلى كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية يرافقه بازيل ماركو القنصل الفخرى لدولة بيرو بالإسكندرية وجورج يعقوب مسؤول العلاقات العامة بالسفارة أمس .

وقال جوزيف ملاك أحد القيادات العلمانية بالكنيسة القبطية الارثوذكسية في الاسكندرية ورئيس المركز المصرى للدراسات الانمائية وحقوق الانسان أن الوفد الاجنبى استقبله القس ابرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى والقس بولس عوض أحد قيادات بيت العائلة المصرية مشيرا إلى أن السفير ومرافقيه قاموا بتفقد معالم الكنيسة المرقسية حيث تم استعراض تاريخ الكنيسة والتقاط الصور التذكارية .

وأوضح «ملاك» أن الوكيل البابوى أهدى السفير أيقونة رحلة مسار العائلة المقدسة وتحدث عن محطات دخول العائلة المقدسة إلى مصر كما تناول بالشرح تاريخ الكنيةس المرقسية الكبرى باعتبارها اقدم كنيسة في منطقة الشرق الاوسط ويوجد بها المقر البابوى للقديس مارمرقس الرسول.

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وفى شأن متصل احتفلت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بنوال ٦ من شمامستها درجة القسيسية للقيام بالخدمة الكهنوتية والرعوية بمدن وقرى الإيبارشية حيث ترأس الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية صلاة القداس الالهى بهذة المناسبة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وخلاله تمم طقس سيامة 6 كهنة للخدمة الروحية .

سفير دولة بيرو يتفقد معالم كاتدرائية الإسكندرية

وشملت السيامة كل من الشماس فادي سليمان كاهنًا باسم القس بفنوتيوس على كنيسة السيدة العذراء مريم والأمير تادرس الشطبي بكفر الدوار والشماس ريمون ميشيل كاهنًا باسم القس بنيامين على كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارمينا بجناكليس، أبوالمطامير والشماس مينا رشاد كاهنًا باسم القس جوناثان على كنيسة الأميرين تادرس المشرقي وتادرس الشطبي، جنوب التحرير والشماس فادي فؤاد كاهنًا باسم القس فيلوثاؤس على كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الدوار والشماس ملاك ميخائيل كاهنًا باسم القس ثيؤفان على كنيسة الشهيد مارمينا بقرية انصاف، مذابح قري مركز أبوحمص والشماس سامي جرجس كاهنًا باسم القس أرمانيوس كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل بالعشرآلاف.

شارك في صلوات القداس والسيامة كل من الأنبا ايساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بإخميم والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وعقب السيامة توجه الكهنة الجدد عقب القداس إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي لقضاء فترة الاربعين يومًا التالية للسيامة.