شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زيارة رئيس موزمبيق للقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فليبي نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، جولة تفقدية بمدينة القناطر الخيرية لمعهد بحوث المياه، لاستعراض ما توصل إليه المعهد في تكنولوجيا المياه والصرف، بالإضافة لبحث سبل التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

بدأت الجولة بتفقّد المعامل المركزية للرصد البيئي والتي تقوم باجراء جميع التحاليل الخاصة برصد الملوثات في المياه والتربة والنباتات والأسماك، والتي تعد أول معامل في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة في التحاليل البيئية من المنظمة الكندية لمعامل التحاليل البيئية (CAEAL).

كما تقوم المعامل أيضًا بإجراء كافة أنواع التحاليل الخاصة بالبيئة وإعداد دراسات التقييم البيئي وتجهيز الدراسات الفنية للمشروعات التنموية، وتقديم المشورة الفنية لانشاء المعامل وتدريب كوادرها والمساهمة في الرصد البيئي في مجال المياه للقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إعداد دورات تدريبية متخصصة للعاملين بمجال التحاليل بالدول العربية والأفريقية وتدريب طلاب الجامعات على أحدث التقنيات.

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وأكد وزير الموارد المائية والري، د.محمد عبدالعاطي، خلال كلمته التي ألقاها أمام رئيس جمهورية موزمبيق، أن مركز «بحوث النيل» بالقناطر الخيرية مؤسسة فريدة تقوم بإجراء وتطوير كلاً من البحوث النظرية والتطبيقية في مجال إدارة المياه في مصر، إذ يمتلك المركز علماء ذات قدرات خاصة مواكبة للتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في السنوات الأخيرة.

كما يهدف المركز إلى دراسة الأسس والقواعد، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لوضع سياسات طويلة المدى في مجال توفير وتنمية مصادر المياه العذبة، ويتفرّع من المركز 12 معهدًا للبحوث.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة مُحكمة لمتابعة كمية المياه، بالإضافة إلى أنه تم انشاء مركزا للإنذار المبكر للفيضانات يخدم أكثر من 8 دول إفريقية، ومتخصص بالتنبؤ بالفيضانات والأمطار وغيرها من الأمور الأخرى.

وأوضح وزير الري سبل إدارة المياه وفرص تحويل التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية إلى فرص تحقق من خلالها التنمية، مؤكد على أهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الافريقية وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم لمواجهه مشكلاتهم بأيدى شعوبها، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الشعوب من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمى وبناء البنية التحتية للدول الأفريقية ورفع الوعى وتغير الرؤى ووجهات النظر تجاه القارة الافريقية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، على سعادته البالغة بإستقبال رئيس جمهورية موزمبيق، مشيرًا إلى أهمية مدينة القناطر الخيرية الخيرية كمدينة سياحية تتمتع بطبيعة خاصة وتسعي المحافظة إلى تطويرها ووضعها على الخريطة السياحية لتعود لسابق عهدها.