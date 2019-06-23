شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: إدراج مصر بالقائمة القصيرة لـ«العمل الدولية» قائم على شكاوى وهمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، المعروفة بـ«القائمة السوداء»، بُنى على مجموعة من الشكاوى الوهمية، مشددًا على ضرورة التأكد من الشكاوى ودراستها، وأبدى الاستعداد للتحاور مع مقدميها.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عقب عودته من المشاركة في الدورة ١٠٨ لمؤتمر العمل الدولى، التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ يونيو الجارى: «القرار كان مفاجئًا، وكنت أنتظر أن تخلو القائمة من اسم مصر، خصوصًا أن كل الخطوات التي اتخذناها في هذا الشأن عُرضت على منظمة العمل الدولية، وهى شريك أساسى لنا، والداعم الفنى الأول في هذا الشأن».

وتابع: «لقد بذلنا الجهود في سبيل عدم إرسال بعثة بشأن حالة مصر، فاستعرضنا أثناء المؤتمر الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية، بدءًا من ٢٠١٦ حتى الآن، مع مدير عام إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، كورين فرجا، ومدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، كارين كيرتس، وطرحناه، وهذا ليس غريبًا علينا لأن المنظمة شريك في هذه الخطوات لحظة بلحظة، وبالتأكيد ما أُثير حول ملف مصر تم بناؤه على مجموعة من الشكاوى التي يتقدم بها البعض، وأوضحنا للمنظمة أكثر من مرة، وآخرها خلال المؤتمر، أن مَن يتقدمون بالشكاوى لا يملكون تنظيمًا نقابيًا يحمل أي عضوية، ولا يعلمون عن العمال شيئًا».