أخبار مصر | بدء امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" للثانوية الأزهرية

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بدأ طلاب القسم الأدبى للثانوية الأزهرية، امتحان مادة "اللغة الأجنبية الأولى" وذلك ضمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2018/2019.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو، ويشارك فيها 154954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.