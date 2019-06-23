أخبار مصر | اليوم.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل، فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، بمقر المجلس الأعلى للثقافة، بساحة دار الأوبرا.

ويضم تشكيل المجلس الجديد أكثر من 60 شخصية من رموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية، وتنقسم جوائز الدولة إلى النحو التالي:

ويأتى الإعلان بحضور عدد من الوزراء منهم وزيرة الثقافة والآثار والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والبحث العلمى، والشباب وغيرهم، كما يشارك عدد كبير من رؤساء النقابات.