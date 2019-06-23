شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الأحد.. الأخبار المتوقعة 23 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا في مقر الجامعة العربية لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية لمساعدتها في ظل الأوضاع الصعبة جدا التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة دورته الرابعة والعشرين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية، ويضم المكتب التنفيذي في عضويته السعودية (رئيسا) والمغرب (نائبا) ومصر وليبيا وتونس والعراق والبحرين (أعضاء) .

تنطلق أعمال قمة «ضفتي المتوسط» في مدينة مرسيليا الفرنسية لمدة يومين، لبحث التحديات التي تواجه المنطقة المتوسّطيّة بمشاركة ممثّلين عن المجتمع المدني للدول العشر لضفتي الحوض الغربي للمتوسط المشاركة في حوار «خمسة زائد خمسة» إلى جانب ألمانيا وعدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

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يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الأمنيين تمهيدا لعقد اجتماع أمني أمريكي روسي إسرائيلي، الإثنين، لبحث الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يبدأ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون زيارة إلى إيران لإجراء مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الحكومة الإيرانية بهدف «وقف التصعيد مع أمريكا».

يعقد المجلس الأعلى للثقافة الاجتماع السنوي لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق والنيل.

يتوجه وفد «أطفال مصر» إلى روسيا للمشاركة في الكامب الروسي الدولي للأطفال في مدينة (كراسندار) الذي يستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة كل من روسيا وفرنسا والمجر وأرمينيا وأوزبكستان.

تفتتح مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ببطولة أمم إفريقيا، إذ يلتقي المنتخب المغربي مع منتخب ناميبيا على استاد السلام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا في إطار مباريات الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية، كما يواجه منتخب السنغال نظيره التنزاني في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، كما يلتقي منتخبا الجزائر وكينيا في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات المجموعة الثالثة.