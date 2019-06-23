"الأعلى للإعلام" يناقش شكاوى الجبلاية و"التعليم" ضد إعلاميين بسبب "فيسبوك".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365)

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي عضو المجلس، عدة قضايا، وعلى رأسها شكوي اتحاد كرة القدم ضد صفحة احمد درويش رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة علي شاشة قناة النهار الشخصية والذي وجه اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل وقائع كاذبة خاصة بالحصول علي تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة الأمم الافريقية.

وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحا وتلميحا لكنها تشير لرئيس اتحاد الكرة ونائبة، لافتة إلى أن المشكو في حقه تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضائه.

وتناقش اللجنة أيضا شكوى جديدة مقدمة من رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب الصحي ضد إعلان خاص بشركة مواسير تضمن شائعات عن مياه الشرب في مصر.

كما تناقش اللجنة شكوى من الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم ضد وجيه الصقار الصحفي بالأهرام لتناوله علي صفحته بفيس بوك ما اعتبره نائب الوزير سبا وقذفا واضحا وصريحا في حقه وحق الوزارة.