أخبار مصر | تنظيم فوق العادة لحفل افتتاح الأسبوع الثقافي الصيني بمتحف الفن الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم فوق العادة لحفل افتتاح الأسبوع الثقافي الصيني بمتحف الفن الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد متحف الفن الإسلامي انطلاق الأسبوع الثقافي الصيني بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وشهد الحفل الافتتاحي تنظيم ضخم أشاد به الجميع، وقالت سارة وهي إحدى المشاركات في التنظيم من الجانب الصيني، هو تنظيم فوق العادة، وإن إدارة المتحف وفريق المتطوعين من طلبة الآثار وإدارة العلاقات العامة في المتحف قامت بالتنسيق على أعلى مستو لنجاح الحفل.

ومن جانبه توجه تشي يونج الملحق الثقافي الصيني بالشكر لمدير المتحف الدكتور ممدوح عثمان، ولإدارة العلاقات العامة على المجهود الكبير المبذول في الحفل الافتتاحي.

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يذكر أن متحف الفن الإسلامي شهد انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني، والذي انطلق برعاية متحف الفن الإسلامي، في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين.

وشهد الحفل تنظيمًا لفت أنطار الجميع خصيصًا وأن القائمين عليه فريق المتدربين بالمتحف بالتعاون مع الجانب الصيني.

وخلال الأسبوع يستضيف المتحف بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافية الخاصة بمقاطعة خنان، وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة.