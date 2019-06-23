أخبار مصر | "اكتب اسمك بالصيني" فعالية برعاية متحف الفن الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اكتب اسمك بالصيني" فعالية برعاية متحف الفن الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقبل المصريون علي كتابة أسمائهم باللغة الصينية، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني الذي إنطلقت فعالياته برعاية متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وقام بالنشاط عدد من العاملين بالسفارة الصينية والمركز الثقافي الصيني، حيث قاموا بعمل ورشة للكتابة باللغة الصينية، وأقبل عليهم زوار المتحف المصريين لكتابة أسمائهم بالصينية.

واللغة الصينية تنطق "هانيو" وتعني حرفياً لغة الهان، ويتحدث الصينية غالبية الهان والعديد من الأقليات العرقية في الصين، حيث يتحدث بها حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم "حوالي 16% من سكان العالم" كلغة أولى.

وتاريخيًا أول السجلات للكتابة الصينية ترجع إلى سلالة الشانج والتي ترجع إلى 1250 قبل الميلاد، واعتُمدت الصينية التقليدية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وهي الآن اللغة الرسمية لكل من جمهورية الصين الشعبية وتايوان.