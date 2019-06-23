أخبار مصر | افتتاح معرض "الصين في عيون المتحف الإسلامي" بحضور الملحق الثقافي الصيني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض "الصين في عيون المتحف الإسلامي" بحضور الملحق الثقافي الصيني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وعرض مؤقت بعنوان "الصين في عيون المتحف الإسلامي"، والذي يعرض لقطع أثرية إسلامية صينية.

وشهد الافتتاح تشي يونج الملحق الثقافي الصيني، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة الآثار، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وعدد كبير من المهتمين بالتراث والثقافة من البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني، والذي انطلق برعاية متحف الفن الإسلامي، والذي يأتي في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين.

ويستضيف مُتحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني والذي يتضمن معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافية الخاصة بمقاطعة خنان، وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة.