محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، قرارها في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا".
كانت شركة إنتاج سينمائي مغربية، أقامت دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ضد وليد جمال منصور شعلان، منتج فيلم "كازابلانكا"، عن طريق محاميها في مصر المستشار أحمد عبدالفتاح الجندي، لعدم سداد مستحقات الشركة، مطالبًا بوقف عرض الفيلم.
وتضم شكوى الشركة ضد وليد منصور إخلال التعاقد المبرم بينهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018، بشأن تنفيذ المهام الإنتاجية لفيلم "كازبلانكا" في المغرب، وعدم سداد المنتج 70 ألف دولار أمريكي مستحقات هذه الشركة من إجمالي مبلغ 186 ألف دولار أمريكي.
وطالبت الشركة المدعية بوقف عرض الفيلم، وسحب جميع نسخه من جميع دور العرض، ومنع تداوله في الفيديو، ومنع عرضه في أي مكان، وفي أي وسيلة عرض بصرية وسمعية خارج وداخل جمهورية مصر العربية.
يذكر أن "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، والفنان الصاعد أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم في دعوى وقف عرض فيلم "كازابلانكا" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.