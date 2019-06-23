اليوم.. فتح باب التقديم للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365): أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية ابتداء من اليوم الأحد 23 يونيو 2019 حتى 15 يوليو 2019. وكانت وزارة التربية والتعليم قد افتتحت 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، لربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف، من خلال شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية، وذلك لتهيئة طلاب التعليم الفنى لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلى والقومى والإقليمى، والدولى.

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