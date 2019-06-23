ندوة أدبية تناقش "زمن القص" لجابر عصفور بمكتبة القاهرة الكبرى.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - محمد عاطف
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، الثلاثاء، ندوة لمناقشة كتاب "زمن القص" للدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، في السادسة مساءً، بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة .
يناقش الكتاب الدكتور صلاح فضل، أستاذ الأدب والنقد بجامعة عين شمس، والدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة، والدكتور سعيد الوكيل، أستاذ الأدب العربى والنقد الأدبى الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويدير الندوة الناشر محمد رشاد.
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