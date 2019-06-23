أخبار مصر | القومي للإعاقة عن حفل كأس الأمم الأفريقية: الافتتاح يعكس قوة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة عن حفل كأس الأمم الأفريقية: الافتتاح يعكس قوة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ عن سعادته البالغة بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على المظهر المشرف الذي ظهرت به مصر في تنظيمها للبطولة، والذي يعكس قوة مصر على تنظيمها لأهم الأحداث والبطولات الدولية.

وقال مرعي فى تصريحات صحفية اليوم أن عظمة المصريين تجسدت على أرض ستاد القاهرة وجمعت شمل كل الفرق المشاركة في رسالة للعالم أجمع على وحدة الشعوب الإفريقية ؛ وأن مباراة الافتتاح أبهرت العالم أجمع بالشكل الحضاري الذي ظهر به المشجع المصري ؛ وأثبت من خلاله قدرة المصريين على إحداث نقلة نوعية في كل المجالات ؛ وأن الشعب المصري دوما كلمة السر.

وحيا المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ التنظيم المشرف في البطولة ؛ وعلى الأداء الجيد والرجولي الذي ظهر به المنتخب المصري وأسعد به 100 مليون مصري ؛ وأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مدرجات ستاد القاهرة كمشجعين ؛ أو في احتفالاتهم بفوز المنتخب دلالة على الإحساس بالوطنية والأنتماء وأن مصر في قلب كل شخص.