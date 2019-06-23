أخبار مصر | الشباب والرياضة تختتم فعاليات منحة ناصر للقيادة الأفريقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب والرياضة تختتم فعاليات منحة ناصر للقيادة الأفريقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، اليوم فعاليات منحة "ناصر للقيادة الافريقية" التي أطلقتها الوزارة "مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019، بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقي.

وحضر حفل تخريج شباب الدفعة الاولي من منحة " ناصر للقيادة الافريقية " عدد من سفراء الدول الافريقية من بينهم سفير رواندا ، الكنوغو ، زامبيا و اثيوبيا بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بجمهورية مصر العربية

السفير عبد الحميد بوزاهر وممثل اتحاد الشباب الافريقي منذر المصيرف ، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وحسن غزالي نائب رئيس الاتحاد الافريقي ومؤسس مكتب الشباب الافريقي بوزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة .

وفي كلمته أكد منذر المصيرف ممثل اتحاد الشباب الأفريقي أهمية منحة " ناصر للقيادة " للشباب الافريقي والتي تساهم بدورها في تأهيل وتطوير شباب الدول الأفريقية من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي و بناء وتنمية القارة الأفريقية ، مشيداً بدور وجهود القيادة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي في دعم الشباب الافريقي والمساهمة في نهضة شعوب الدول الأفريقية من خلال نقل تجربة الإباء المؤسسين للوحدة الافريقية وعلي رأسهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وأوضح المصيرف دور مصر والزعيم الراحل جمال عبد الناصر في دعم القارة الأفريقية من خلال حركات التحرر والتي ساهمت في وحدة أفريقيا علي مر العصور ، مؤكداً علي أن الشباب الأفريقي يقع علي عاتقه مسئولية تطوير وبناء القارة الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063 من أجل التنمية وتحقيق الاستقرار والحرية والنهضة للقارة الافريقية.

كما تعهد المصيرف باستمرار التواصل مع شباب الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون بين الاتحاد والشباب الافريقي من أجل بناء قدراتهم لتأهيلهم علي قيادة القارة الافريقية .

ومن جانبه اعرب السفير عبد الحميد بوزاهر رئيس مكتب الاتحاد الافريقي بجمهورية مصر العربية

، عن سعادته البالغة بتخريج اول دفعة من منحة " ناصر للقيادة الافريقية " التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة " مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء " ، مشيراً إلي ان المنحة تساهم في تخليد ذكري حضارية وسياسية لكل الافارقة وهي ذكري الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أسس وحدة القارة الافريقية.

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كما أشاد السفير بوزاهر بموضوع المنحة الذي اختارته وزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من ايمان القيادة المصرية بأهمية نقل تجربة العمل الميداني والرؤية الاستراتيجية والسياسة التي كان ينتهجها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر للشباب الأفريقي من أجل الاستفادة من تاريخ نضاله من خلال حركات التحرر وترسيخ مفهوم حقيقي للاستقلال والاستقرار، فضلًا عن إلقاء الضوء على دور الآباء المؤسسين للوحدة الافريقية.

وأكد ضرورة نشر الوعي السياسي ونشر مفهوم الاستقلال والاهتمام بالتعليم والتأهيل بجانب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية من اجل بناء قدرات الشباب الافريقي باعتبارهم مستقبل القارة ومسئولون عن تنفيذ اجندة 2063 وقيادة أفريقيا.

وأكد الدكتور السيد فليفل رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب والعميد الأسبق لكلية الدراسات الأفريقية العليا، أن منحة ناصر للقيادة الافريقية ساهمت بدورها في نقل التجربة المصرية للدول الأفريقية بهدف تحقيق التنمية وتنفيذ اجندة2063 ، مطالباً من الشباب المشارك في المنحة بنقل رسالة حب لدولهم الأفريقية من الاتحاد الافريقي باعتباره المظلة التي تجمع الافارقة والبيت الذي يبني اركانه شعوب افريقيا.

كما طالب الشباب الافريقي باستكمال مسيرة الإباء المؤسسين للوحدة الافريقية وتحمل مسئولية بناء افريقيا الواحدة ذات الصوت الواحد لنصل