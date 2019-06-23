شكرا لقرائتكم خبر عن العرابي لـ«المصري اليوم»: الحلول الاقتصادية لا تكفي لحل القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فنّد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، حول «صفقة القرن»، معتبرًا أنها «غير كافة لحل القضية الفلسطينية، ولا تراع الرؤية العربية».

«كوشنر» كشف، السبت، في تصريحات لـ«رويترز»، عن أول مرحلة لخطة ترامب المعروفة بـ«صفقة القرن»، معلنًا أنها ستقترح استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية وأراض عربية، وأنها «ستوفر مليون فرصة عمل في الضفة والقطاع».

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قال «العرابي»، لـ«المصري اليوم»، إن «الحلول الاقتصادية لا تكفي لحل القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن «الصفقة الأمريكية ترتكز على المنطق المالي والاقتصادي البحت الذي يتصور أن الإغراءات الاقتصادية ستجذب الأطراف العربية إليها».

أضاف أن «المقاربة الأمريكية بهذا الأسلوب بعيدة تمامًا عن الرؤية العربية لحل القضية، وصفقة القرن حتى الآن لم تراع الحقوق الفلسطينية المشروعة»، متوقعًا فشل الصفقة وأنها «ستتوقف عند المناقشات والاجتماعات، ولن يكون لها أثر على الأرض».

تصريحات «كوشنر» تأتي قبل أيام من مؤتمر المنامة الذي يعد الجزء الأول والاقتصادي من «صفقة القرن»، ويناقش التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذكرت «رويترز» أن «وفدًا مصريًا سيشارك في المؤتمر».

وشدد «العربي» على أن «المشاركة المصرية في مؤتمر المنامة تأتي في إطار التعرف على الخطة والنوايا الأمريكية حول القضية الفلسطينية، ولا يعنى هذا أننا سنكون طرفًا فعالًا في هذه الخطة».