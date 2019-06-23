شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع «العلاوة الدورية» ويحيله لمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطَبين بالقانون، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وأحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيه.

ويقر مشروع القانون وضع حد أدنى لفئة العلاوتين بقيمة 75 جنيهًا شهريًا، كما تضمن القانون حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا لتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، وتم تحديد الزيادة السنوية فى إجمالى دخول العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، والمستحقة فى 1 يوليو المقبل، مبلغ 75 جنيهًا شهريًا.

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وتنص المادة الثانية من القانون على أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، تُصرف للعاملين بالدولة، غير المُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بقيمة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 75 جنيهًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.

ووفقاً لمشروع القانون، فإنه يُمنح الموظفون المُخاطَبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».

ويُمنح العاملون بالدولة، غير المُخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو الحالى أو فى تاريخ التعيين، بالنسبة لمَن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى، كما يُمنح الموظفون المُخاطَبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المُخاطَبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويستفيد من هذا الحافز مَن يُعيَّن بعد هذا التاريخ أيضًا.

من جهة أخرى، أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات إلى اللجان النوعية، حيث أحال، خلال الجلسة العامة، أمس، مشروع قانون مقدمًا من النائبة نادية هنرى و60 نائبًا آخرين، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائب بدوى عبداللطيف هلال لتعديل أحكام قانون رقم 13 لسنة 1968، بشأن المرافعات المدنية والتجارية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد العقاد و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2009، بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.