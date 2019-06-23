بعد إشادة السيسي.. أول تعليق من صاحب مبادرة تنظيف ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أبدى أحمد نجاح، صاحب مبادرة تنظيف ستاد القاهرة عقب حفل الافتتاح في بطولة الأمم الأفريقية، سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرتهم لتنظيف المدرجات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، علَّق على حملة تنظيف مدرجات ستاد القاهرة الدولي، قائلًا: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع. أدامكم الله نعمة هذا الوطن".

وقال "نجاح" في تصريحات لمصراوي: "سعيد جدًا باهتمام الرئيس السيسي وتحدثه عن المبادرة وإشادته بها، وما كتبه الرئيس يعد شهادة تقدير لنا ودافعًا لكل الشباب في تنبي المبادرات الإيجابية ونشرها عبر السوشيال ميديا".

وأوضح أنه عقب إشادة الرئيس بالحملة، قرر دعوة الشباب لاستكمال المبادرة وتحويلها من مبادرة فردية إلى مؤسسية تعمل طوال البطولة في جميع الملاعب الرياضية، لتصبح سلوكًا عامًا لكل المشجعين المصريين تمتد عقب البطولة في حال عودة الجماهير إلى المدرجات.

وأضاف: "الرئيس دائمًا ما يتبنى الأفكار خارج الصندوق"، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من وزارة الشباب والرياضة للتأكيد على اهتمامها بالمبادرة وتبينها جميع تفاصيلها من أجل تحويلها لسلوك عام.