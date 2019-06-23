غدًا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم، لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارا من غد الأحد، وحتى 15 يوليو المقبل.

وتهدف المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية إلى ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملي والتوظيف، من خلال شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية؛ لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والقومي والإقليمي، والدولي.

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وينشر الخليج 365 تفاصيل وشروط التقدم: