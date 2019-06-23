أخبار مصر | السيسي عن تنظيف الجماهير استاد القاهرة: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي عن تنظيف الجماهير استاد القاهرة: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيام الجماهير المصرية، في مباراة مصر وزيمبابوي، بتنظيف المدرجات قائلا: فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "أدامكم الله نعمة هذا الوطن.. بشبابها تحيا مصر".