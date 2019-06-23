شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن بدء التسكين في «روضة السيدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إنشاء مشروع روضة السيدة زينب «تل العقارب سابقا» الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، وبدأ فعليا تسكين الأهالى في الشقق الجديدة، موضحاً أنه تم الانتهاء من تسكين 29 أسرة، وجار العمل لنقل باقى السكان، فيما قال المهندس مصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنه سيتم الانتهاء من نقل كافة المستحقين إلى المشروع وتسكينهم خلال شهر.

وقال المحافظ، في تصريحات أمس، إنه تمت إقامة المشروع في منطقة تل العقارب والتى كانت عشوائية، وتبلغ مساحتها 7 أفدنة تقريبا وتمت إزالتها بعد حصر السكان المقيمين بها واستضافة بعضهم في مساكن بديلة، والبعض الآخر حصل على بدل نقدى.