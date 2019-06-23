شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشيوخ البوروندي» يشيد بالحفل «المبهر» لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، ريفين دكوريو، رئيس مجلس الشيوخ البوروندى والوفد المرافق له.

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بدأ عبدالعال اللقاء بالترحيب برئيس مجلس الشيوخ البوروندى، مشيراً إلى العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندى، والإرادة المصرية الصادقة في التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها في القارة الإفريقية.

وأشار عبدالعال إلى تعدد مجالات التعاون والتلاقى بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانى، مشدداً على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل كافة المجالات التنموية واستمرار مصر في نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكداً دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار في بوروندى في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ البوروندى عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثانى مصر، مقدماً التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية.