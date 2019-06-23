شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حلول فنية عاجلة لمناطق الأعطال المتكررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن برامج صيانة محطات توليد التيار تسير وفقًا لجدول زمنى استعدادًا لفصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى وجود قدرات احتياطية جعلت التعامل مع الأمر أكثر سهولة من الماضى.

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وأضاف «شاكر»، لـ«المصري اليوم»، أن رفع كفاءة المحطات يهدف إلى خفض تكلفة إنتاج التيار من المحطات القديمة، حيث استطاعت الوزارة بالفعل رفع كفاءة بعض المحطات، ما أسهم في تقليل استهلاك الوقود بنسب جيدة.

وأكد الوزير أنه طلب من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر الاهتمام بالحلول الفنية العاجلة للمناطق الساخنة التي تتكرر فيها الأعطال، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لمحطات المحولات، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل.

ولفت «شاكر» إلى أن جميع الشركات ملتزمة بخطط الإحلال والتجديد وفق خطط زمنية وبنسب تحصيل من الفواتير وبإجراءات تنشيط التحصيل، مؤكدًا أهمية الارتقاء بالعنصر البشرى، باعتباره الركيزة الأساسية في النهوض بالقطاع، وبالتنسيق الكامل مع المحافظين، وتفعيل التواصل مع أعضاء مجلس النواب والاهتمام بحل جميع مشكلات دوائرهم الانتخابية، وأهمية التواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين وسرعة الاستجابة للشكاوى في أسرع وقت.