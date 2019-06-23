شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل الأحد أول رحلة «شارتر» قادمة من فيينا على الخط الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستقبل مطار الغردقة الدولي، صباح الأحد، أول رحلة طيران «شارتر» سياحي قادمة من مطار العاصمة النمساوية فيينا على الخط الجديد الغردقة فيينا. وأكدت مصادر ملاحية لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه سيجري تدشين خط الطيران الجديد في احتفالية يشهدها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وعدد من مسؤولي شركة السياحة المنظمة للرحلة لاستقبال السائحين بالورود بالتنسيق مع إدارة مطار الغردقة الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطار الغردقة يستقبل الأحد أول رحلة «شارتر» قادمة من فيينا على الخط الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.