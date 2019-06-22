شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة بطولة أفريقيا.. محمد رمضان يطرح كليب جديدًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طرح الفنان محمد رمضان، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، كليب أغنيته الجديدة «أفريقيا»، دعمًا للمنتخب الوطني في مشواره بكأس الأمم الأفريقية 2019، والذي استهله، أمس الجمعة، بفوزه على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف في افتتاح البطولة.

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