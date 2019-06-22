شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون نقابة المحامين تثير الخلافات في «تشريعية النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قانون نقابة المحامين المطروح أمام لجنة الشوون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلافات بين أعضاء اللجنة، حول سرعة إصداره.

كانت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، ناقشت قبل قليل، مشروع قانون مقدمًا من النائبين ثروت بخيت وسليمان وهدان، ورأى أغلبية أعضاء اللجنة ضرورة أن تتم مناقشة القانون من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، فيما رأى المعارضون أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة في نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.

واتهم المعارضون لمشروع القانون أنه يتم إبرامه لشخص بعينه وهو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن نقابة المحامين في حاجة لقانون شامل متضمن آليات واقعية في حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.

بدأ الخلاف بكلمة النائب كمال أحمد، الذي طالب بضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التي تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين بعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ، ثم النقاش حول المواد وما تضمنته من تعديلات، والاستماع للجميع في التعبير عن رؤيته، وقال إن الأفضل أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا على نقابة المحامين.

فيما رأى النائب أحمد الشرقاوي أن يتم التوافق على عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف على رؤيته والوصول إلى صيغة توافقية أفضل، حرصا على نقابة المحامين، مؤكدا أن مصر بها 600 ألف محامٍ وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة، فيما اتفق معه النائب عصام إدريس، مؤكدًا أن المحامين في حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل «مسلوق».

ورأى النائب عفيفي كامل أن توسيع دائرة الديمقراطية في نظر قانون نقابة المحامين ليس عيبًا، وعقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة، بأن ما يحدث من إرهاب ومزايدة على النظر للقانون أمر غير مقبول ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه في أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية على الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله.

وتدخل النائب مرتضى منصور وأعلن رفضه لمشروع القانون، وقال: «لا يختلف أحد على صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه»، مؤكدا أن أي تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخرى بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أرى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وألا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل.

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كما انتقد «منصور» النسب المطلوبة في إتمام الجمعية العمومية التي تتطلب 60 ألفًا وعدم تحديد أماكن الفرز للانتخابات وأيضًا ما تضمنته التعديلات في المادتين 49 و50 تعد تشديدًا في التعامل مع المحامي.

وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة في أداء عمله وليس التشدد في عقوبات، مشيرًا إلى أن المحامين في مصر في حاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم.

فيما رأى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد انحرافًا تشريعيًا، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه، وذلك مثل ذكر العديد من فقهاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبدالرازق السنهوري، بمجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة التشريعية، بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا أن قانون المحاماة صدر في 83 وأجري عليه تعديلات في 84 و92 و2002 و2008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية، منها 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم فإن إصلاح العوار ليس انحرافًا تشريعيًا إطلاقًا.

واتفق معه النائب إيهاب الخولي، مؤكدا أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش.

واضطر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، للجوء للتصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائبًا مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك في التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة في جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة أنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوبًا للجنة في حد أقصى، ظهر الاثنين المقبل.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، حيث تُحصّل مقدمًا أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، ووضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويًا بجداول النقابة، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات.

وتنص التعديلات على وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية، ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.