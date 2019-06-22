شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوي ينصح «النني» ويشيد بـ«تريزيجيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسط حضور جماهيري ضخم.

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وأضاف المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «العروض في مقدمة حفل افتتاح أمم إفريقيا رائعة ومميزة ترقى للعالمية، ولم أكن أتصور أن الحدث سيخرج بهذا الشكل.. والجميع كان فرحان»، متابعا: «هذا الحفل الأفضل والأروع في افتتاح بطولة خلال تاريخ مصر على الإطلاق».

وعن أداء المنتخب الوطني في مباراة الافتتاح، أكد المستكاوي أن الأداء كان جيدا، مع وجود فرص عديدة للتهديف، متابعا: «أداء المنتخب هو الأفضل بين المنتخبات حتى الآن، وأفضل من نيجيريا»، لافتا إلى أن تقييم محمد صلاح في المباراة هو 7.2 من 10، موضحا أن تريزيجيه هو صاحب التقييم الأعلى.

ونصح الناقد الرياضي اللاعب محمد النني بأن يكون أكثر إيجابية داخل الملعب، ويحرص على توصيل تمريراته بالشكل الملائم.