شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي : «فخور بشباب الوطن الذين قدموا صورة مشرفة لمصرنا العزيزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن فخره بشاب أقدم على تنظيف مدرجات استاد القاهرة عقب مباراة مصر وزيمبابوي. ونشر السيسي فيديو لشاب ينظف الاستاد: «فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع، أدامكم الله نعمة هذا الوطن».

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