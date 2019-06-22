شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري توليد: أكثر من 60 ألف حالة حقن مجهري في مصر سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم شاهين، مدرس واستشاري التوليد وأمراض النساء وأطفال الأنابيب بكلية الطب جامعة المنيا، مدير مركز صحة المرأة التخصصي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب بالمنيا، إن الحقن المجهري من الموضوعات المهمة وأمل لتحقيق حلم الإنجاب، منوهًا إلى أنه يتم حقن البويضات بحيوان منوي ونقلها بعد ذلك إلى الرحم من أجل حدوث الحمل.

وأضاف شاهين، في لقائه ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع عبر فضائية «صحتي»، أن السيدة التي ستقوم بحقن مجهري عليها أن تضبط حالة الضغط والسكر قبل إجراء العملية.

ونوه إلى أن أول حالة يتم لها عملية حقن مجهري في مصر كان عام 1978، وهناك أكثر من 60 ألف حالة حقن مجهري في مصر سنويًا، مشيرًا إلى أن حالات الحقن المجهري تتم لمن تقدمت في السن أو تعاني من انسداد في القنوات أو تعاني من تكيّس بالمبيض أو العقم.