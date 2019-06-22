النيابة تُحقق مع المتهمين بسرقة فيلا ابنة شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تباشر نيابة أكتوبر أول، اليوم السبت، التحقيق مع متهمين اثنين بسرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير بمدينة ٦ أكتوبر، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها.

وكشفت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ. ح"،٣٠ سنة، و"أ. ا"، ٢٧ سنة، الشهير بـ "بوحة".

Advertisements

وتبين من التحريات أن المتهمين صعدا من السور إلى الفيلا عن طريق التسلق، واستوليا على 3 خواتم ذهبية، وساعات، ومبلغ مالي.

كانت المعاينة الأولية داخل الفيلا والغرفة المسروقة، كشفت سلامة المنافذ من أبواب ونوافذ، إضافةً إلى فتح الخزينة بطريقة مشروعة بمفتاحها، ولم تسفر المعاينة عن وجود أي آثار عنف أو تحطيم في قفل الخزينة أو أي من أبواب الفيلا.

وأكدت المعاينة أن الفيلا تقع بالطابق الأرضي، وأحد المتواجدين بداخلها أو من اعتاد التردد عليها استغل تواجد ابنة "شوبير" وأسرتها لدى والدها، واستولى على المسروقات حتى عادت إلى منزلها، واكتشفت سرقة 3 خواتم، وساعات ومبلغ مالي من خزينة صغيرة في غرفة النوم، فأبلغ زوجها قسم شرطة أكتوبر أول.