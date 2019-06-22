24 ساعة اختفاء انتهت بـ"طفل البدرشين" جثة في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
24 ساعة من أعمال البحث ومراجعة سجلات أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحاضر الشرطة في نطاق جنوب محافظة الجيزة حاول من خلالها أفراد أسرة الطفل محمد إبراهيم مشهور العثور عليه لكن اليوم التالي حمل خبرا أفجع الجميع.
انتصفت الساعة معلنة الثانية عشرة ظهر السبت يتلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدرة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة المريوطية بدائرة مركز أبو النمرس.
يوجه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري مدعومين بالضفادع البشرية، وتم انتشال الجثة في غضون دقائق لكن دون التوصل إلى هوية صاحبها الذي يرتدي ملابسه كاملة.
وشكل العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش قطاع الجنوب ووكيل الفرقة المقدم حسام بكير للوصول إلى هوية الطفل وملابسات الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
في أقل من ساعة توصلت جهود البحث والتحري للرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس إلى أن الجثة لطفل ويدعى محمد ابراهيم يوسف محمد مشهور، يبلغ من العمر 7 سنوات مقيم بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، وأنه مُبلغ بتغيبه منذ البارحة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.
استدعى مسؤولو القسم أسرة الطفل المتوفى، وتعرفوا على الجثة، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة لاستصدار تصريح بالدفن.
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