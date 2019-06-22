نشرة الحوادث المسائية.. العثور على جثة طفل في المريوطية وضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مباحث أبو النمرس تكثف جهودها لفك طلاسم جثة طفل بترعة المريوطية

يكثف رجال المباحث، جهودهم للتوصل إلى هوية طفل عُثر على جثته بترعة المريوطية بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

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النيابة تحقق مع عاطل اعتدى على قاصر بعد خطفها في الطالبية

تباشر نيابة العمرانية، التحقيق مع عاطل متهم بالتعدي جنسيا على فتاة قاصر لمدة شهر بعد استدراجها لشقته بمنطقة الطالبية.

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ضبط 7 طلاب وراء تسريب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ عبر "الـ "واتس آب"

‏ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 7 طلاب لاتهامهم بتسريب امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب الثانوية العامة.

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تجديد حبس متهم بتهمة الإتجار غير المشروع بالعملة

أمرت نيابة الأموال العامة، بتجديد حبس متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.

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تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة قتل حماه في المرج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل حماه بسبب خلافات عائلية.

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بعد الافتتاح الأسطوري لـ"أمم أفريقيا".. الداخلية توجه رسالة للجماهير

قالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها على الفيس، بأنه في ضوء ما شهده العالم من احتفالية أسطورية لافتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019م عكست الوجه الحضاري لمصر والصورة المضيئة للجمهور وجسدت دقة التنظيم وروعة الإبداع والإنجاز.

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31 يوليو.. الحكم في دعوى إلزام الأزهر والبرلمان بحظر ارتداء النقاب

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل.

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ضبط أفريقي لاستيلائه على مبلغ مالي من صيدلي بالتجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أفريقي نصب على صيدلي في 85 ألف جنيه بمنطقة التجمع الخامس.

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إصابة طفل برصاصة "طائشة" خلال مشاجرة في عين شمس

تحقق نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، في واقعة إصابة طفل برصاصة "طائشة" أثناء مروره في مشاجرة بين عائلتين بعين شمس.

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حبس فتاتين بتهمة سرقة قائدي السيارات في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بحبس ربة منزل وشقيقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة قائدي السيارات عن طريق مغافلتهم بـ"تحرش مزيف".

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إحالة ضابط شرطة و7 آخرين للجنايات بتهمة سرقة مواطن بالإكراه

أحالت نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوي، بإحالة 8 متهمين (محبوسين) بينهم ضابط شرطة لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإكراه.

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تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا بتهمة اختطاف رضيع من أمه بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا بتهمة اختطاف رضيع من والدته بأحد المستشفيات بمصر القديمة.

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