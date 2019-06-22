تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا لاتهامها بقتل حماها في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، لاتهامها بقتل حماها، بعدما رطمت رأسه بالحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررها من رعايته، في منطقة بولاق الدكرور.

كان اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالاشتباه في وفاة مسن داخل شقة بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور، فانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين من الفحص أن مفتش الصحة أثناء توقيعه الكشف الطبي على حالة الوفاة اشتبه في وجود شبهة جنائية.

وأفادت التحريات أن المجني عليه يدعى "زاهر. م"، 80 سنة متوفى، به جرح قطعي برسغ اليد اليسرى وسحجة بالجبهة، يقيم صحبة زوجة نجله المحبوس "إيمان.أ"، 23 سنة ربة منزل.

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وكشفت التحريات ومناقشات رجال المباحث لزوجة ابن المجني عليه، عن قيامها بقتله بسبب تضررها من رعايته لكونه يعاني من أمراض الشيخوخة وتبرزه على نفسه.

وقالت المتهمة، إنها قطعت رسغ (الوريد) المجني عليه من قبل، ولكنها سرعان ما انتابها شعور بالندم، وقدمت له الإسعافات الأولية، ولف الجرح لمنع النزيف، وقررت محاولة قتله مرة أخرى، وضربت رأسه في الحائط عدة مرات حتى قتله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.