محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
علَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحملة التي أطلقها مجموعة من الشباب المصري المشجعين للمنتخب الوطني، لتنظيف مدرجات ستاد القاهرة الدولي، من خلال جمع القمامة في أكياس ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك.
وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" مساء السبت: "فخور بهذا النموذج المحترم لشباب الوطن على تقديمهم صورة مشرفة لمصرنا العزيزة أمام العالم أجمع. أدامكم الله نعمة هذا الوطن".
وبدأت الحملة أولى فعالياتها عقب انتهاء مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، والتى فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الزيمبابوي بهدف مقابل لاشيء، على أن تواصل أعمالها عقب كل مباراة بالاستاد.
كانت هذه تفاصيل خبر "فخور بكم".. السيسي يُعلق على حملة تنظيف مدرجات ستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.