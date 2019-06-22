"طاقة النواب" توصي بتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بضرورة العمل على تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال استعراض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 /2020. كما أوصت بتخصيص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، وتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وتشجيع التصنيع المحلى للمعدات والمهمات الكهربائية. وأوصت اللجنة بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها خلال العام المالي، وذلك بعد دراستها في ضوء المستندات والمبررات المقدمة منهم. كما أوصت بضرورة إدراج مبلغ يقدر بحوالي 723.5 مليون جنيه فى موازنة هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لسداد أقساط القرض الألمانى المعاد إقراضه للمرحلة الخامسة حق 30/ 6/ 2017 غير المسدد نتيجة تحرير سعر الصرف فى 4/ 11/ 2016 وكذلك أقساط بنك الاستثمار القومى عن العام المالى 2019/ 2020.

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