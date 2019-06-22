"الأعلى للإعلام" يناقش غدًا شكاوى اتحاد الكرة ووزارة التعليم ضد إعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وأشارت الشكوى إلى أن الاتهامات جاءت تصريحا وتلميحا لكنها تشير لرئيس المجلس ونائبه، وأوضحت أن المشكو في حقه "تجاهل وجود نظام جديد وصارم لبيع التذاكر مما يعتبر إهانة للمجلس وأعضائه".

كما تناقش اللجنة شكوى جديدة مقدمة من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب الصحي ضد إعلان خاص بشركة مواسير تضمن شائعات عن مياه الشرب في مصر.

وتناقش اللجنة - كذلك - شكوى من الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم ضد وجيه الصقار، الصحفي بالأهرام، لتناوله على صفحته بموقع (فيس بوك) ما اعتبره نائب الوزير "سبا وقذفا واضحا وصريحا في حقه وحق الوزارة".