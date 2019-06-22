وزير المالية: جاهزون لتمويل التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أكد وزير المالية، جاهزية الحكومة لتمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، وما يتضمنه من متطلبات مالية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بدء تنفيذه ببورسعيد مطلع يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019/2020.

وذكر الوزير أن: الدولة كافة تتحرك في اتجاه تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ونأخذ في اعتبارنا الجانب المالي للمشروع، وجاهزون لكل متطلبات مشروع التأمين الصحي والاعتمادات المالية الخاصة به، لأنه حلم كل المصريين.

ولفت إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية لتأمين مستقل البلد، والطريق كان صعباً ومؤلما لكن أثارة الإيجابية بدأت تضح، وتم الحفاظ علي تخفيض نسبة العجز.

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وأوضح أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تعمل عليها، تطوير قطاعي التعليم والصحة، وتنفيذ مشروع التامين الصحي الشامل ورفع كفاءة المستشفيات، جنباً إلي جنب دعم المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، مثل القضاء علي فيروس سي.

وكشف عن أن زيادة الباب السادس (الاستثمارات) في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/2020، والتي تنعكس بدورها علي توفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو.

واختتم: نعلم مشاكلنا جيداً ونعمل علي حلها، وكنا في وضع شديد الصعوبة على المواطن، لكن هناك تحسين تدريجي، والأرقام لها معاني، والاصلاحات الاقتصادية ساعدت البلاد في استيعاب الصدمات الخارجية.