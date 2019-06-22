"قومي المرأة" يشارك في غرفة العمليات المركزية لمتابعة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

يشارك المجلس القومي للمرأة في غرفة العمليات المركزية لمتابعة بطولة الأمم الأفريقية والتي تقام في مصر، والتي جاءت بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات مركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة كافة الأحداث على جميع المستويات.

وأشار المجلس في بيان اليوم السبت، إلى أن المجلس سيقوم من خلال الرقم المختصر 15115 بتلقي جميع الشكاوى التي قد تتعرض لها السيدات خلال أيام البطولة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الحرص على تقديم كافة الإمكانيات لدعم الدولة في تنظيم الأحداث الكبيرة ، موضحة أن المجلس يتمنى أن تخرج البطولة المقامة على الأراضي المصرية بشكل يليق بتاريخ مصر الكبير ،متمنية للمنتخب المصري تقديم بطولة كبيرة و الفوز بالكأس الافريقية.

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