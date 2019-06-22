مصر | وسط حراسة أمنية.. كواليس زيارة رئيس تنزانيا للمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط حراسة أمنية.. كواليس زيارة رئيس تنزانيا للمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام رئيس جمهورية تنزانيا اليوم السبت، بزيارة المنطقة الأثرية، بالهرم، وسط حراسة أمنية، والوفد المرفق له ووفد من رئاسة الجمهورية، وتجول الرئيس التنزاني بغرفة الملك بعد زيارته الهرم الأكبر، ثم تجول بمنطقة البانوراما.

وكثفت قوات شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها بمداخل ومخارج المنطقة الآثرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استعدادا لزيارة.

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وحرص العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على المرور على الخدمات الأمنية، للتأكد من وجود كلا منهم بمكان خدمته، مشددًا على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، والإلتزام بأماكن خدماتهم خلال الزيارة، تحسبًا لحدوث أي أعمال شغب، أو خروج عن القانون، والتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.

وأفاد مصدر أمني بشرطة السياحة، لبوابة الخليج 365، أن رئيس جمهورية تنزانيا وصل إلى المنطقة الأثرية في حوالي الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

ويذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي تقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، وتأهل 24 منتخبا إلى نهائيات أمم أفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الأفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.