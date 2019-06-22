مصر | عودة الهدوء إلى منشأة ناصر بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة الهدوء إلى منشأة ناصر بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساد الهدوء بمنطقة "قايد بك" بمنشأة ناصر بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى إصابة 5 أشخاص فى حالة حرجة بالمستشفى، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

تعود الواقعة عندما تلقى الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث منشية نصر إخطارآ من الاهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين أحدهما تدعى عائلة "أرضيش" والأخرى عائلة "الجمل"، مما أدى الى حدوث حالة من الزعر لدى الأهلى الأمر الذى أدى الأول إلى أرسال الدورية الأمنية التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور قامت الأخيره بالقاء القبض على 10 أشخاص من كلا الطرفين، ويتم التحقيق معهم لمعرفة أسباب حدوث المشاجرة، وحيازة الأسلحة البيضاء.

وفى ذات السياق فقد أفاد شاهد عيان لرجال المباحث، أنه حال وقوفه بشارع "قايد بك" دائرة القسم فوجئ بتعدى كلا الطرفين على بعضهم بالأسلحة البيضاء، مما أدى الى سقوط 5 أشخاص من الطرفين، الى أن جائت قوات الأمن وسيطرت على الوضع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.