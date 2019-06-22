مصر | السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في حلوان

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ساد الهدوء بمنطقة منشية جمال عبد الناصر بحلوان، بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، واعترف المقبوض عليهم بقيامهم بمشاجرة بسبب قيام أحد الأطراف بسب وشتم شخص من العائلة الأخرى، ما أدى الى حدوث المشاجرة وإصابة 3 أشخاص تم نقلهم الى المستشفى.

كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغً للعميد محمد عاكف مفتش مباحث قسم حلوان، يفيد بقيام مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، وعلى الفور أمر الأول بقيام الدورية الأمنية بتفقد الحالة، والتى أفادت بنشوب مشادة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، وتطور الأمر واعتدى كل طرف على الآخر وتم القاء القبض على كلا من "إ.د" و.م"، وك.ع"وأخرون،وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.