مصر | مباحث حلوان تكشف لغز سرقة مخبز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحث حلوان تكشف لغز سرقة مخبز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث القسم لغز سرقة مخبز حلوانى، بعد أن قاموا بتفريغ الكاميرات حول المكان وتبينوا من قيام عاطل 25 عام بالسرقة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

كانت البداية عندما قام صاحب مخبز حلوانى "أحمد البكرى"" بتحرير محضر يفيد بسرقة مبلغ مالى داخل المحل، وعلى الفور قام قوة من مباحث القسم بقيادة العميد محمد عاكف مفتش مباحث القسم بتفريغ الكاميرات وعمل التحريات اللازمه والتى أفادت قيام عاطل بالدخول الى المخبز عن طريق أسلوب كسر الشباك الخلفى للمخبز، وسرقة المتعلقات، وتم القاء القبض على المتهم،وتحرر المحضر اللازم وتستكمل النيابة التحقيق.