مصر | القبض على تاجر للمواد المخدرة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تاجر للمواد المخدرة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف تاجر للمواد المخدرة، أمام المقدم وسام عطية رئيس مباحث المعصرة، بالقيام بالإتجار فى المواد المخدرة، واتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه، حيث أوضح المتهم أنه يقوم بتوزيع المواد المخدرة عن طريق توصيلها إلى من يرغب فى تناولها "ديلفيرى"، وذلك لمحاولة اختفائه عن أعين رجال المباحث، كما أقر المتهم بممارسته الإتجار منذ مايقرب من 3 أعوام.

وتعود الواقعة عندما ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بمنطقة المعصرة، وسبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية سلاح بدون ترخيص) وذلك حال استقلاله دراجة نارية، وبحوزته ربع كيلو هيروين، وأسلحة نارية، و4 طلقات، بالاضافه الى مبلغ1500، وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتولت النيابة التحقيقات، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.