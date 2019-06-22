أخبار مصر | "الحرية المصري" يعلن تدشين تطبيق أندوريد للحزب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري" يعلن تدشين تطبيق أندوريد للحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب الحرية المصري، عن تدشين تطبيق أندرويد خاص بالحزب يتم تحميله من موقع تحميل البرامج (play store)، ويعد حزب الحرية، هو الأول في مصر الذي قام بتطبيق خاص به يتم تحميله ومتابعة أخبار الحزب من خلاله.

وأوضح الحزب، أن التطبيق يساعد على عرض أخبار وفعاليات وأنشطة الحزب، والتعريف به والهيكل التنظيمي وأهدافه، وتوفير خدمة الاتصال والتواصل مع الجماهير، مشيرا إلى أن التطبيق مربوط بموقع الحزب والصفحة الرسمية للحزب وقناة اليوتيوب.

وأضاف الحزب، أنه يسعى من خلال مسؤولي الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، أن يصل إلى جميع فئات الشعب بداية من رجل الشارع إلى القائمين خارج مصر حتى يحقق هدفه في أن يكون حزب جميع الفئات ويخاطب جميع المصريين، من أجل العمل على التفاعل المباشر والسريع لحل مشكلاتهم ودراسة مقترحاتهم بلجان الحزب وأماناته المختلفة.