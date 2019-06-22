أخبار مصر | تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على تعديل قانون المحاماة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريعية البرلمان توافق مبدئيًا على تعديل قانون المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، اليوم السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 للسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 المقدم من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف النادى وذلك من حيث المبدأ.

وقامت اللجنة بالتصويت من خلال النداء بالاسم على قرارها بعد حالة الاختلاف بين أعضاءها حول أهمية الانتهاء من إدخال تعديلات محدودة على قانون المحاماة القائم خلال دور الانعقاد الحالى أو ادخال تعديلات كاملة على القانون كاملا خلال دور الانعقاد المقبل.

وطالب البعض بعمل جلسات حوار مجتمعى قبل البدء فى المناقشة، وقال وكيل اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف إن نتيجة التصويت نداءا بالأسم أسفرت عن موافقة 22 نائبا على مشروع القانون، وامتناع 3 نواب، ورفض 12 نائبا، وأكد بهاء أبو شقة أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الغد فى مناقشة نصوص مشروع القانون.وأحال رئيس مجلس النواب عددا من القرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة.

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وتم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13 4 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني "للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي "بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع " معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء"، والموقع بتاريخ 25 3 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

وأحال عبدالعال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2019 بشأن اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 12 2 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بشأن قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 438 – أت المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 344 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.