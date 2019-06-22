أخبار مصر | غدًا انطلاق المؤتمر البيطري الثاني بالفيوم تحت عنوان"الطب البيطري و100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا انطلاق المؤتمر البيطري الثاني بالفيوم تحت عنوان"الطب البيطري و100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف العبد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة الأدوية والشركات، عن إقامة المؤتمر الثانى للطب البيطرى تحت عنوان "الطب البيطري و100مليون صحة"، غدا الأحد، بمحافظة الفيوم.

وأشار العبد إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، ويحضر المؤتمر النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى والإعلامي لمجلس النواب، ونواب البرلمان والقيادات السياسية والشعبية بمحافظة الفيوم وأصحاب شركات الأدوية، ويرأس المؤتمر الدكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم، و مقرر المؤتمر الدكتور يوسف العبد.

صرح دكتور أسامة مخلوف نقيب الأطباء البيطريين بالفيوم ان المؤتمر يرسى ويوضح دور الطبيب البيطري فى الصحة العامة للمواطنين، وأنه مكمل لما تقوم به القيادة السياسية من مبادارات وبرامج للحفاظ علي صحة وحماية المواطن المصرى من الأمراض وانتشارها.

أشار إلى أن المؤتمر يقام فى الرابعة عصرا بنادى المحافظة، ويحضره لفيف من الأطباء البيطريين فى المحافظة والمسئولين التنفيذيين عن الطب البيطرى بالفيوم .