أخبار مصر | الملحق الثقافي الصيني: نشجع شعبنا لزيارة القاهرة وندعو المصريين لزيارة الصين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملحق الثقافي الصيني: نشجع شعبنا لزيارة القاهرة وندعو المصريين لزيارة الصين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تشي يونج الملحق الثقافي الصيني في مصر، إننا باستمرار نشجع الصينين لزيارة مصر كما أننا ندعوا المصريين لزيارة بلدهم الصين وذلك لدعم التواصل بين البلدين وكي يلمس المصريون بأنفسهم جمال الصين وروعة ثقافتها.

وأشار يونج إلى أن احتفالية اليوم والتي تأتي بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي هي في إطار الذكري الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الحديثة والتي تحل هذا العام 2019.

ووصف الفعالية بالكبيرة وأنها خير دعاية للثقافة والسياحة المصرية والصينية، وأضاف أن الصين تعزز تواجدها في 50 دولة في العالم وذلك دعمًا الثقافة الصينية وللترويج للسياحة في الصين.

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وأشار إلى أن الصين الآن غير الماضي فهي فاقت خيال كل من يرغب في معرفتها وندعوا الجميع لزيارتها.

جاء ذلك خلال كلمة تشي يونج الملحق الثقافي الصيني في مصر، في بدء فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني والذي انطلق منذ قليل في متحف الفن الإسلامي، والذي يأتي في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين.

ويستضيف مُتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني والذي يتضمن معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافيه الخاصة بمقاطعة خنان، وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة، وشهد حفل الافتتاح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة الآثار، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وتشي يونج الملحق الثقافي الصيني في مصر، وعدد كبير من المهتمين بالتراث والثقافة من البلدين.