أخبار مصر | انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني في متحف الفن الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني في متحف الفن الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني في متحف الفن الإسلامي، والذي يأتي في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين.

ويستضيف مُتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في القاهرة فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني والذي يتضمن معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافيه الخاصة بمقاطعة خنان، وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة.

وشهد حفل الافتتاح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة الآثار، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، ومحمود علام سفير مصر الأسبق في بكين، وتشي يونج الملحق الثقافي الصيني في مصر، وعدد كبير من المهتمين بالتراث والثقافة من البلدين.