أخبار مصر | الآثار: رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت عصر اليوم السبت، منطقة آثار الهرم، رئيس دولة موزمبيق والوفد المرافق له، وذلك على هامش تواجده في مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما.

وأبدى الرئيس إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص الرئيس والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.

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