أخبار مصر | الآثار: رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: رئيس دولة موزمبيق يزور منطقة الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبلت عصر اليوم السبت، منطقة آثار الهرم، رئيس دولة موزمبيق والوفد المرافق له، وذلك على هامش تواجده في مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية.
وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم حيث تضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما.
وأبدى الرئيس إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناء الأهرامات، كما حرص الرئيس والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.
وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2019، قائلاً: "نبدأ على بركة الله افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية"،
ويتواجد المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الأولى لأمم إفريقيا التى تضم إلى جانبه كلا من الكونغو وأوغندا وزيمبابوى وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا بداية من أمس الجمعة حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الإفريقية.